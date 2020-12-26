العراق يسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ أشهر

2020/12/26 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيلها

ادنى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا

منذ اشهر، بعد تسجيلها 836 اصابة فقط خلال

24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "العراق يسجل اقل عدد

اصابات

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