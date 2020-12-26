2020/12/26 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية المعلومات الواردة بكتاب مزور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتسليم أحد المطلوبين.

وأكدت الوزارة في بيان، انها تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول تسليم أحد المتهمين، والوارد ضمن كتاب مزور جملة وتفصيلا، مبينة ان ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها حالة ليست بجديدة، وتهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم الوزارة على القيام بواجباتها، وحرصها على أمن واستقرار العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي الانباء حول تسليم أحد المطلوبين وتؤكد ان الكتاب المتداول مزور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي الانباء حول تسليم أحد المطلوبين وتؤكد ان الكتاب المتداول مزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).