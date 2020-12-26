2020/12/26 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشهد الاسواق العراقية استقرارًا نسبيًا لسعر الصرف وتفاوت ملحوظ بين المحافظات:

142,100

———————-

كربلاء / بورصة

142,000

———————

البصرة / بورصة

141,500

—-—————-

السليمانية / بورصة

142,350

———————-

الموصل / جملة

141,900

————————-

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاوت ملحوظ بين المحافظات واستقرار نسبي في الأسعار: تعرف على سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاوت ملحوظ بين المحافظات واستقرار نسبي في الأسعار: تعرف على سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).