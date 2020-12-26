الاقليم.. احدث حصيلة للاصابات والتعافي والوفيات بكورونا

2020/12/26 | 15:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم السبت، عن تسجيل 128 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 304 وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4586 فحوصات جديدة)

• (1321) اربيل

• (564) السليمانية

• (2664) دهوك

• (15) حلبجة

• (22) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (128 اصابات جديدة)

• (14) اربيل

• (26) السليمانية

• (86) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: ( 327 حالة شفاء جديدة)

• (122) اربيل

• (5) السليمانية

• (186) دهوك

• (3) حلبجة

• (11) كرميان

• (0) رابرين

4.



وفيات: (4 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 924323 ( 323141 اربيل ، 199588 السليمانية، 394321 دهوك، 7273 حلبجة)

الاصابات 102709 ( 36139 اربيل ، 29671 السليمانية، 33801 دهوك، 3098 حلبجة)

الشفاء 68781 (24426 اربيل ، 20218 السليمانية، 21200 دهوك، 2937 حلبجة)

تحت العناية المركزة 30562 ( 10808 اربيل ، 7808 السليمانية، 11927 دهوك، 19 حلبجة)

الوفيات 3366 (905 اربيل ، 1645 السليمانية، 674 دهوك، 142 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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