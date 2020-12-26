محافظ الديوانية: حلّان فقط للنهوض بالمحافظة.. الموازنات الاتحادية لا تكفي

2020/12/26 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ادلت الحكومة في محافظة الديوانية، اليوم السبت (26 كانون الأول)، بتصريحات جديدة تخص رؤيتها لإنعاش الوضع الاقتصادي في المحافظة.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاعتماد على الموازنات الاتحادية، ودعم الدولة لا يمكن ان ينعش المحافظة، او يطور اقتصادها".

واشار الى ان "محافظة الديوانية، تحتاج للكثير من اجل تحسين البنى التحتية فيها، وإنعاش الاقتصاد فيها".

وتابع "لذلك فإننا نرى ان القطاع الخاص والاستثمار، هما الحلين الوحيدين، لتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة"، مبينا ان "ذلك يحتاج لبيئة آمنة مستقرة، وعوامل اخرى كلها متوفرة في المدينة".

ولفت المحافظة الى ان "الحكومة المحلية بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، حيث عقدت اجتماعات ولقاءات مهمة مع شركات ورجال اعمال، وبحضور هيئة الاستثمار".

واضاف "وستعمل حكومة الديوانية المحلية على تقديم كافة التسهيلات لا نجاح النهضة الاقتصادية في المحافظة".

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