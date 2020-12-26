مستشار الأمن القومي يؤكد اهمية دور الجامعات لحماية الشباب والمجتمع من التطرف العنيف

2020/12/26 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اهمية دور الجامعات لحماية الشباب والمجتمع من التطرف العنيف.وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى بمكتبه، اليوم، رئيس لجنة عمداء كليات العلوم الإسلامية، الدكتور محمد جواد الطريحي، والوفد المرافق له، الذي ضمّ عمداء وأساتذة الكليات في الجامعات العراقية".واضافت:" أنه جرى خلال اللقاء بحث دور الجامعات والكليات في دعم تنفيد إستراتيجية مكافحة التطرّف العنيف التي أقرّتها الحكومة، والعمل على بناء الاعتدال والسلم المجتمعي من خلال اعتماد المناهج المعتدلة، واختيار أساتذة أكفاء، لترسيخ مفاهيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد".وأكد الأعرجي أن العراق استطاع بشعبه وقواته الأمنية بجميع صنوفها الانتصار العسكري الساحق على عصابات داعش الإرهابية، وجاء الآن دور الجامعات لتحقيق انتصار ثقافي وفكري على فكر داعش الإرهابي، وحماية الشباب والمجتمع من التطرف العنيف.من جانبهم، أعرب عمداء وأساتذة الكليات عن سعادتهم لطرح هذه الرؤى الوطنية والمنهج المعتدل، لبناء البلد وحماية شعبه من الأفكار التي تؤدي الى التطرف والغلو./انتهى7

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