2020/12/26 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا/ قدم النائب محمد شياع السوداني مقترحا الى مجلس النواب تضمن ادراج فقرات توفر الحماية للفئات الهشة بالمجتمع من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر وذوي الدخل المتوسط وبما يؤمن لهم عيشاً كريماً في ضمن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2021 لتلافي اشكالات تعديل سعر صرف الدولار .وتضمن المقترح ثلاثة محاور حظيت بتأييد النواب.وقد اقترح السوداني في المحور الاول زيادة إعانة الحماية الاجتماعية مع توسيع الشمول للأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر الى (2) مليون اسرة خلال عام 2021 .واوضح ان المحور الثاني يتضمن تأمين مفردات البطاقة التموينية كاملة بإعتماد عدد الأفراد الذين يزيد عددهم على 40 مليون فرد و104 آلاف طفل لعام 2021 مشترطا إعتماد آلية توزيع بحسب التجربة الناجحة التي قامت بها وزارتا التخطيط والتجارة في محافظة النجف الاشرف وبإشراف اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية.واشار الى ان المحور الثالث تضمن تحديد الحد الادنى من رواتب الموظفين على الملاك الدائم والعقود بما لا يقل عن 600 الف دينار شهرياً شاملاً الراتب الاسمي والمخصصات./انتهى7
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يقدم مقرحا الى البرلمان لتوفير الحماية للفئات الهشة بالمجتمع بسبب ارتفاع اسعار الدولار والمواد الاستهلاكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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