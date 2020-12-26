السوداني يقدم مقرحا الى البرلمان لتوفير الحماية للفئات الهشة بالمجتمع بسبب ارتفاع اسعار الدولار والمواد الاستهلاكية

2020/12/26 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قدم النائب محمد شياع السوداني مقترحا الى مجلس النواب تضمن ادراج فقرات توفر الحماية ‏للفئات الهشة بالمجتمع من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر وذوي الدخل المتوسط وبما ‏يؤمن لهم عيشاً كريماً في ضمن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2021 لتلافي اشكالات تعديل سعر صرف الدولار .وتضمن المقترح ثلاثة محاور حظيت بتأييد النواب.وقد اقترح السوداني في المحور الاول زيادة إعانة الحماية الاجتماعية مع توسيع الشمول للأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر ‏الى (2) مليون اسرة خلال عام 2021 ‎.واوضح ان المحور الثاني يتضمن تأمين مفردات البطاقة التموينية كاملة بإعتماد عدد ‏الأفراد الذين يزيد عددهم على 40 مليون فرد و104 آلاف طفل لعام 2021 مشترطا ‏إعتماد آلية توزيع بحسب التجربة الناجحة التي قامت بها وزارتا التخطيط ‏والتجارة في محافظة النجف الاشرف وبإشراف اللجنة العليا لإصلاح ‏البطاقة التموينية.واشار الى ان المحور الثالث تضمن تحديد الحد الادنى من رواتب الموظفين على الملاك الدائم والعقود ‏بما لا يقل عن 600 الف دينار شهرياً شاملاً الراتب الاسمي ‏والمخصصات./انتهى7

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