أسلم معتقل العصائب إلى أمن الحشد؟.. وثيقة مسربة وتوضيح

2020/12/26 | 15:39 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار وثيقة قيل إنها سربت عن المخابرات العراقية، لتكشف تفاصيل تطورات الليلة الماضية في بغداد، نفت وزارة الداخلية صحتها.وأكدت في بيان أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل

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