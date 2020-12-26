العراق يسجل اقل عدد من الاصابات بكورونا منذ اشهر

2020/12/26 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، السبت، عن تسجيل أقل عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ أشهر.....

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