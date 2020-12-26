بريطانيا تنشر نص اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي

2020/12/26 | 15:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت بريطانيا، السبت، نص الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، قبل خمسة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

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