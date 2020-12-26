ووهان تعانق الحياة بعد عام من تفشي كورونا

2020/12/26 | 15:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مر عام تقريبا منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا بمدينة ووهان، أول بؤرة للوباء، قبل أن ينتشر في كل أنحاء العالم، وقد شهدت المدينة الصينية أكبر عملية إغلاق في تاريخ البشرية دامت أشهرا.

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