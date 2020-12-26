2020/12/26 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات منطقة مدريد، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة التي ظهرت مؤخراً في بريطانيا ويعتقد أنها أقدر على نقل العدوى.



وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.

وقال المسؤول الثاني في سلطات المنطقة الصحية أنتونيو زاباتيرو للصحافيين إن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.

وأكد أن “المرضى ليسوا في حالة صحية حرجة.



نعلم بأن هذه السلالة معدية أكثر، لكنها لا تتسبب بأعراض أكثر خطورة، لا داعي للهلع”.

وأشار إلى وجود ثلاث حالات أخرى يشتبه في أنها إصابات بالسلالة المتحوّرة لكن نتائج الفحوص التي جرت لهؤلاء لن تظهر قبل الثلاثاء أو الأربعاء.

ودفع ظهور السلالة الجديدة من كورونا أكثر من 50 دولة بينها إسبانيا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة.

ومنعت مدريد منذ الثلاثاء دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة باستثناء المواطنين الإسبان والمقيمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور سلالة كورونا الجديدة في إسبانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور سلالة كورونا الجديدة في إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).