2020/12/26 | 15:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 20 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر.وقالت الهيئة في بيان، أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة تمكن من ضبط خمس حاويات حجم 40 قدماً بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني ،وشعبة الاستخبارات في الميناء”.وأضافت أنه “تم تشكيل لجنة للكشف ،أعضاؤها شرطة الجمارك ،والجمرك المدني ،وممثل الاستخبارات ،وجهاز المخابرات، فضلاً عن ممثل البحث والتحري في هيأة المنافذ الحدودية، التي تم الكشف عليها وتبين وجود عجلات دون الموديل عدد (20) لا يسمح باستيرادها التزاماً بالضوابط والتعليمات النافذة” .ولفتت إلى أنه “تمت إحالتها وفق […]

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