الصحة: الدفعة الاولى من لقاح فايزر ستصل مطلع 2021 وفعال ضد السلالتين

2020/12/26 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن وصول اول جرعة من لقاح فايزر مطلع العام المقبل، مبينة ان اللقاح فعال ضد السلالتين كوفيد 19 و20.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر لـ/المعلومة/ ان “السلالة الجديدة من فيروس كورونا كوفيد 20 هي اسرع بطرق الانتقال مما يتطلب الحذر وتعاون المجتمع باتباع الاجراءات الوقائية والتأكيد على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي”.

واضاف ان “ العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل اول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد”، مشيرا الى ان “الجرعة الاولى سيصل تعدادها مليون ونصف المليون”.

واوضح البدر ان “لقاح فايزر تم تأكيده بانة فعال ضد السلالتين كوفيد 19 و20 “، مشيرا الى ان “وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية حول اخر المستجدات بكل ما يخص كورونا”.انتهى25و

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