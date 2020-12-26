إنخفاض كبير بإصابات كورونا في العراق

2020/12/26 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 836 إصابة جديدة وتماثل 1390 حالة للشفاء، فضلا عن 12 حالة وفاة.

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