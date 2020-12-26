2020/12/26 | 15:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشرع برفع تصدير النفط الى 6 ملايين برميل يوميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشرع برفع تصدير النفط الى 6 ملايين برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشرع برفع تصدير النفط الى 6 ملايين برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).