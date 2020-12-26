مأساة في ولاية أميركية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد

2020/12/26 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في ولاية أركنساس الأميركية، الجمعة، العثور على عدد من الضحايا يعتقد أنهم من عائلة واحدة عشية عيد الميلاد.

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