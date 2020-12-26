كمين الكتابة من حوارنا مع الصحفي والأديب جمال المظفر- الحلقة الأولى – من المثقف العضوي؛ منظومة متكاملة -في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/12/26 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي جمال المظفر الممتد بين أحراش نخيل البصرة وعشارها وأثلها والموسوم على نوافذها..نهر الكتابة القابع خلف رحلة الحياة المهاجرة في سِفرها الأول والأخير من كتاب الحروب الذي مرقت على كل تفاصيل حياته..



معنا الصحفي و الأديب والكاتب لكل الأجناس الأدبية والمثقف العضوي – والمنظومة المتكاملة،حيث يرسمنا تناغم أدبي مميز في كل أشكال الكتابة- الباحث عن الحرية الواعية؛ لا الحرية المسيئة حتى في أدق تفاصيلها في كل الم ......





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