خبر غير سار من وزارة الصحة لمن اصيبوا بكورونا في العراق

2020/12/26 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن

معلومات جديدة تخص ملف لقاح كورونا فيما

ذكرت خبراً غير سار لمن أصيبوا فعلاً

بالفيروس.

وقال د.



زياد حازم - عضو الفريق الإعلامي

لوزارة الصحة العراقية في مقابلة

متلفز

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