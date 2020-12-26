العراق يسعى الى رفع صادراته النفطية الى 6 مليون برميل يومياً

2020/12/26 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط اليوم السبت، عن

سعيها لرفع طاقتها التصديرية الى 6

مليون برميل،مبينة تنفيذ مشاريع تشمل

انشاء 24 خزان .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج

كريم حطاب في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة

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