نائبة: جهات عديدة تقف عارضاً امام مشروع تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة

2020/12/26 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت النائب عن محافـظة البصرة صفاء

مسلم بندر، السبت، عن استغرابها حول

تصاعد التشكيك في عقد تاهيل معامل

الشركة العامة للحديد والصلب.

وقالت بندر في بيان، إن "مبالغ كبيرة

جداً تقدر بعشرات او مئات الملا

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