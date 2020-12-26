2020/12/26 | 16:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نورد مجموعة ملاحظات على موازنة العام ٢٠٢١: 1.المادة (٦٠) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة اشهر ، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار طعمة: موازنة 2021 تجيز بيع اصول الدولة المالية وشركاتها العامة خلال ستة اشهر) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار طعمة: موازنة 2021 تجيز بيع اصول الدولة المالية وشركاتها العامة خلال ستة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).