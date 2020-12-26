تراجع كبير بحصيلة الإصابات بكورونا في ديالى

2020/12/26 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل انخفاض كبير في حصيلة الاصابات بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" فرق ديالى الصحية اجرت فحوصات لـ1366 مسحة لحالات اشتباه خلال الساعات 24 الماضية وتبين بان 56 منها ايجابية اي مصابة وهي تمثل انخفاضا كبيرا في معدلات الاصابة قياسا بالايام الماضية".

واضاف العزاوي،ان دائرتنا" سجلت اليوم 87 حالة شفاء دون اي حالة وفاة" مؤكدا بان اجمالي الاصابات التراكمية بلغ حتى الان 21189 اصابة و20430 شفاء و271 وفاة خلال الاشهر 10 الماضية".

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