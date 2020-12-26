العتبة الحسينية تكسب الدعوى القضائية ضد اميركا

2020/12/26 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسبت العتبة الحسينية الدعوى القضائية ضد الجانب الاميركي المحتل و ألزمت الأخير بالتعويض . ...

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