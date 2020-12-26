ضبط دواعش في الكويت

2020/12/26 | 16:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت الداخلية الكويتية اليوم السبت، ضبط حدثين وشخصا آخر بالغا، بحوزتهم أسلحة وذخائرويتبنون فكرا متطرفا.

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