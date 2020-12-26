النفط :نسعى الى رفع صادراتنا النفطية الى 6 مليون برميل

2020/12/26 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن سعيها رفع طاقتها التصديرية الى 6 مليون برميل، مشيرة الى تنفيذ مشاريع تشمل انشاء 24 خزان .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الوزارة تحرص على الاسراع في انجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، التي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية “، مؤكدا “ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا”.

واضاف حطاب ان “الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي والتي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل انشاء (24 ) خزان بطاقة (58)الف برميل”، مبينا ان “الهدف منها هو رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من (3،5) مليون متر مكعبالى (6 ) مليون برميل باليوم بعد عام 2023”.

واكد ان “هذه المشاريع تشمل انشاء وبناء محطات توليد كهربائية ومضخات توربينية افقية ومضخات مساعدة عمودية وانابيب ومحطات واجهزة سيطرة ومنظومات اطفاء، فضلا عن تاهيل المعدات المتوقفة وغير ذلك، لافتا الى ان “خطط الوزارة تهدف ايضاً الى تنفيذ مشروع الانبوب البحري من مستودع الفاو الى مؤانى الصادرات النفطية ، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية.”

من جهته قال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة ان “اهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية وتحقيق انسيابية عالية، وبما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلاً “.

فيما اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس اهمية الجهد الوطني في تنفيذ هذه المشاريع المعقدة ، وفق المواصفات النوعية المطلوبة وان شركته تنفذ (16) خزان بطاقة (58) متر مكعب للخزان الواحد ، وان شركة بن ماجد تنفذ (8) خزانات بطاقة (58)متر مكعب .فضلا عن المشاريع الملحقة بها”.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانى الخليج العربي جنوبا ومن الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.

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