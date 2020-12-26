أليغري المرشح الأبرز لخلافة أرتيتا في آرسنال

2020/12/26 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بات مستقبل مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، على المحك، حيث يعيش “المدفعجية” وضعية صعبة، بسبب موقعه في جدول ترتيب البطولة ونتائجه السلبية.

يقبع آرسنال في مناطق الهبوط حيث يحتل المركز 15 بجدول الترتيب، ولم يفوز في آخر خمس مباريات، وتعرض للهزيمة في أربع مواجهات منها.

وأشارت التقارير بأن أزمة آرسنال قد تؤدي إلى إقالة أرتيتا، وبات الأمر وشيكاً في حال أي إخفاقات أخرى في المباريات المقبلة.

ووفقاً لما نقلته التقارير الصحافية، فإن الإسم الأبرز لخلافة أرتيتا هو ماسيمليانو أليغري الذي لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم قبل الماضي.

ولم يعد أليغري على رادار نادي باريس سان جيرمان لخلافة توخيل، حيث اقترب ماوريسيو بوكيتينو من تولي المسؤولية خلفاً للألماني، مما يعني تلاشي آمال مدرب ميلان السابق في تولي تدريب نادي العاصمة الفرنسية.

وسيكون تدريب آرسنال فرصة ثمينة للمدرب الإيطالي للعودة للتدريب، والذي أكد خلال مناسبات عديدة أنه يرغب في خوض تجربة التدريب بالدوري الإنجليزي.

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