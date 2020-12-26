الخزعلي: انتهاء الازمة مع الحكومة الاتحادية على خلفية اعتقال قيادي بالعصائب

2020/12/26 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي انتهاء الازمة بين حركته والحكومة الاتحادية على خلفية اعتقال قيادي بالعصائب.

واكد الخزعلي في تغريدة على تويتر، إن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي تم بناء على تهمة كيدية وجرت معالجة الأمر بالعقل والحكمة، وقال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق اننا نجدد التزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية.

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