نائب: الاف القضايا معطلة بسبب غياب قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/26 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص…

اصدر النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري، السبت، توضيحا بشان تعديل المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ ، مشيرا الى ان هناك توجه نيابي خلال الجلسات القادمة على تعديل المادة ٣ وأضافة اثنين من الأعضاء.

وقال الجابري لوكالة /المعلومة/ إن “الخلافات السياسية تحول دون إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا”، مبينا أن “هناك توجه خلال الجلسات المقبلة بتعديل المادة ٣ واضافة اثنين من القضاة إلى المحكمة الاتحادية واختصار الطريق وتسهيل عملية إجراء الانتخابات”.

وأضاف أن “هناك الكثير من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية تخص آلاف المواطنين لم تحسم بسبب وجود نقص في الأعضاء”، مشيرا إلى أن “أغلب القوى السياسية متوجهة نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية”.

وأوضح أن “ترشيح القضاة يتم عن طريق رئيس مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس الجمهورية دون العودة إلى مجلس النواب “.انتهى 25 ح

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