2020/12/26 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى النواب، الجمعة، بسب فضيحة تتعلق بتنظيم مآدب ممولة حكوميا دعي إليها مناصريه، بعد يوم على إعلان الإدعاء العام عدم نيته توجيه اتهام إليه في هذه القضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنا نادم بشدة ".. آبي يعتذر للشعب الياباني عن تصريحات كاذبة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أنا نادم بشدة ".. آبي يعتذر للشعب الياباني عن تصريحات كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).