الخطوط يحقق الفوز الثالث له في ممتاز السلة

2020/12/26 | 16:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حقق نادي الخطوط الجوية فوزه الثالث في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، اليوم السبت.

ونجح فريق الخطوط هذه المرة بتحقيق الفوز على حساب نادي غاز الشمال وبفارق 10 نقاط بعد ان انتهت المباراة بنتيجة 76 -66.

كما تحصل لاعب الخطوط المُحترف جلين بيرنز على جائزة أفضل لاعب في المباراة من قبل لجنة الاحصاء في الاتحاد المركزي لكرة السلة.

وجاءت احصائيات بيرنز على النحو التالي: 27 نقطة، 4 ريباوند، 2 أسيست.



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