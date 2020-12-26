شاهد عراقي على ’مذبحة بغداد’ يوجه رسالة إلى الرئيس الأميركي

2020/12/26 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه المحامي العراقي حسن سلمان، وهو احد الناجين من هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحو "بلاك ووتر"، رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد تارمب.

وقال سلمان عبر شبكة CNN، تابعه "ناس"، (26 كانون الاول 2020)، ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب بالعفو عن المدانين ، "اقول لترامب ان قرارك هذا ستواجه به الله، لانك لم تحقق العدالة"، مضيفا "لقد عفوت عن القتلة والمجرمين..دماء القتلى والجرحى على يديك".

وروى سلمان قصته حين كان شاهدا على "مذبحة بغداد" التي ارتكبها مسلحو بلاك ووتر، واصفا سقوط الضحايا والجرحى الذين حولت دمائهم ساحة النسور في بغداد الى "شارع أحمر"، مبينا أن "ايمانه بالعدالة الامريكية قد تحطمت بعد قرار ترامب الاخير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عفا عن أربعة من حراس في شركة ’بلاك ووتر’ كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنياً في بغداد في عام 2007، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا عن أربعة حراس أمن من شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.

وكان الحراس الأربعة، وهم بول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، ونيكولاس سلاتن، مشاركين في قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي على حشد من المدنيين العزل في ساحة النسور في العاصمة العراقية.

وأُدين سلاو وليبرتي وهيرد بتهم متعددة تتعلق بمحاولة القتل العمد في عام 2014، بينما أدين سلاتن، الذي كان أول من بدأ إطلاق النار، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.



وحُكم عليه بالسجن المؤبد، بينما حكم على الآخرين بالسجن 30 عاما لكل منهم.

وعقب الإعلان عن العفو مساء الثلاثاء، علق محامي أحد المتهمين الأربعة الذين عفي عنهم بالقول: "لم يكن بول سلاو وزملاؤه يستحقون قضاء دقيقة واحدة في السجن".

وهذا هو أحد قرارات العفو التي منحها ترامب للعسكريين من الأمريكيين والمتعاقدين مع الجيش الأمريكي، المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم ضد أشخاص غير مقاتلين ومدنيين في مناطق الحرب.

أكد ممثلو الادعاء أن قافلة بلاك ووتر، التي كانت مدججة بالسلاح، شنت هجوما غير مبرر باستخدام نيران القناصة والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية.

وقال محامو الدفاع إن موكليهم ردوا بإطلاق النار بعد تعرضهم لكمين من مسلحين عراقيين.

وقالت الحكومة الأمريكية آنذاك في مذكرة قُدمت بعد صدور الحكم: "لم يكن أي من الضحايا متمردا أو يشكل أي تهديد للقافلة".

كما تضمنت المذكرة - بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية - أقوال أقارب الضحايا، ومن بينهم محمد الكناني، الذي قُتل ابنه علي البالغ من العمر تسع سنوات.

وقال الكناني "ذلك اليوم غير حياتي إلى الأبد.



لقد دمرني تماما".

وأقر عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي بأن ما وصفها بالمذبحة كانت "استخداما مفرطا للغاية للقوة" و "غير مناسب تماما لكيان وظيفته الوحيدة هي توفير الحماية الشخصية لشخص ما في عربة مصفحة".

وقالت بلاك ووتر بعد الإدانات إنها "شعرت بالارتياح لأن نظام العدالة أكمل تحقيقه في مأساة وقعت في ميدان النسور في عام 2007".

وأضافت أنها بعد أن تحولت إلى شركة اسمها أكاديمي استثمرت بكثافة في برامج تدريب الموظفين على الامتثال للأخلاقيات وبجميع قوانين الحكومة الأمريكية والحكومات المحلية.

و رأى الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الجمعة، أن قرار الرئيس الأميركي بالعفو عن متهمين في مجزرة "بلاك ووتر" ببغداد، بأنه يعد مخالفاً للتفاهمات الثنائية بين واشنطن وبغداد، مؤكدا أن الأخيرة تمتلك حق الطعن والاعتراض في الأمم المتحدة.

وقال التميمي في توضيح ورد إلى "ناس" (25 كانون الأول 2020)، إن "قرار دونالد ترمب باطلاق سراح 4 متهمين بقضية (بلاك ووتر) يخالف القانون الدولي".

وأوجز الخبير القانوني هذا القرار في 3 نقاط كما تلي:

1 إطلاق سراح 4 محكومين من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا 14 عراقيا، من قبل الرئيس ترامب في الأشهر الأخيرة لولايته يخالف الاتفاقية الثنائية بين البلدين العراق وأمريكا 2008 المادة 27، كما يخالف المواد 3 و5 والتي توجب حماية المدنيين أثناء الحرب، وان تكون الأحكام عادلة.

2 كما أن المفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أدانت هذا القرار الذي استهان بكرامة الضحايا وخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية المدنيين أثناء الحرب.

3 يمكن للعراق الاعتراض والطعن في الأمم المتحدة مع وجود نسخ من هذه الاتفاقيات وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ويحق للعراق الطلب من الرئيس القادم بايدن إعادة النظر في القرار حيث ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم، ويمكن للعراق الطلب من مجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، اي ملف بلاك ووتر".

وطالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الخميس، الحكومة العراقية بإيقاف او مراجعة تعاقداتها مع الشركات الامنية الاميركية رداً على موقف حكومتها الأخير، بشـأن مداني شركة بلاك ووتر.

ودانت اللجنة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الاول 2020)، "اصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً عن المدانين في المحاكم الاميركية بشأن ارتكاب جريمة قتل بحق مدنيين عراقيين في العام ٢٠٠٧".

وقالت اللجنة أنها "تتابع اجراءات وزارة الخارجية بهذا الخصوص"، مطالبة "الحكومة العراقية بايقاف او مراجعة تعاقداتها مع الشركات الامنية الاميركية رداً على موقف حكومتها الأخير".

وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، الأربعاء، عن "القلق البالغ" إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر"، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين.

وقالت هورتادو، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية (23 كانون الاول 2020): "نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها رئيس الولايات المتحدة، عن 4 من موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة، وإن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".

وطالب ائتلاف النصر، الاربعاء، الادارة الاميركية بمراجعة قرار العفو عن المتورطين في مجزرة "بلاك ووتر" ببغداد.

وذكر الائتلاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 كانون الاول 2020)، أنه "يدين قرار الرئيس الأمريكي المشارف على إنتهاء ولايته "دونالد ترامب بشأن إصدار عفوٍ عن محكومين بقتل عراقيين أبرياء بحادثة بلاك ووتر الإجرامية عام 2007"، مطالبا "الإدارة الأميركية بإلغاء قرارها إمتثالا للقوانين الدولية، وإنسجاماً مع التأسيس لعلاقات عادلة مع الولايات المتحدة الأميركية".

ورحب الائتلاف بحسب البيان، "بإدانة ومتابعة الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجيّة العراقيّة لهذا الموضوع الخطير"، مؤكدا أن "الحق العراقي بحق القتلة باق، وعلى مؤسسات الدولة المعنية متابعة هذا الملف بما يحقق العدالة للعراقيين".

ودانت الخارجية العراقية، الأربعاء، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعفو عن عدد من افراد شركة "بلاك ووتر" المتورطين بقتل 14 عراقيا في بغداد.

وذكرت الخارجية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 ايلول 2020)، أنها "تتابع القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عدد من المحكومين بقتل أربعة عشر عراقيا وجرح أخرين في عام 2007، في حادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلفته من إستهجانٍ ورفضٍ داخليين".

ورأت الوزارة أن "هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولاينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

وأكدت الخارجية أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".

وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، الأربعاء، عن "القلق البالغ" إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر"، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين.

وقالت هورتادو، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية (23 كانون الاول 2020): "نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها رئيس الولايات المتحدة، عن 4 من موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة، وإن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".

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