ايران: استئناف عبور المسافرين من معبر حاج عمران الحدودي مع العراق

2020/12/26 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام جمارك منفذ باشماق في

مدينة مريوان الايرانية الحدودية مع

العراق، السبت، استئناف عبور المسافرين

من اقليم كردستان العراق عبر هذا المنفذ

الحدودي الى إيران اعتبارا من اليوم

السبت ووفقا للبروت

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