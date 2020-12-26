العراق يكشف علاقة اللقاحات المرتقب وصولها البلاد بـ”السلالتين المختلفتين” لكورونا

2020/12/26 | 16:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن وصول اول جرعة من لقاح فايزر مطلع العام المقبل، مبينة ان اللقاح فعال ضد السلالتين كوفيد 19 و20.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في تصريح صحفي، ان “السلالة الجديدة من فيروس كورونا كوفيد 20 هي اسرع بطرق الانتقال مما يتطلب الحذر وتعاون المجتمع باتباع الاجراءات الوقائية والتأكيد على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي”.

واضاف ان “العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل اول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد”، مشيرا الى ان “الجرعة الاولى سيصل تعدادها مليون ونصف المليون”.

واوضح البدر ان “لقاح فايزر تم تأكيده بانة فعال ضد السلالتين كوفيد 19 و20 “، مشيرا الى ان “وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية حول اخر المستجدات بكل ما يخص كورونا”.

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