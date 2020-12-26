برلمان كوردستان يستضيف الوفد المفاوض مع بغداد

2020/12/26 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستضيف برلمان كوردستان يوم الاثنين المقبل، الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد.

واوضح البرلماني زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان لـPUKmedia: انه من المقرر ان يستضيف رئاسة برلمان كوردستان ولجان المالية والطاقة والقانونية ورؤساء الكتل البرلمانية، يوم الاثنين، الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان الى بغداد.

واضاف: ان الاجتماع يبحث خطوات واهداف اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية، كما سيتم تناول المقترحات والملاحظات بشأن الزيارة.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قد ترأس قبل اسبوعين، وفد الاقليم للتباحث حول المستحقات المالية وحصة اقليم كوردستان من الموزانة المالية لعام 2021.

PUKmedia دیار ستار

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