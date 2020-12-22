المالية النيابية: مساعي لالغاء استقطاعات في الرواتب بموازنة 2021

2020/12/26 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان مجلس النواب يبذل الجهود في تقليل او الغاء استقطاعات لرواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص يبذلان الجهود في سبيل تقليل او ازالة نسب الاستقطاع في رواتب الموظفين ضمن الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

وأضاف: ان اللجنة المالية تسعى لازالة او تقليل نسبة الاستقطاع في رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون الموازنة وبالخصوص الموظفين الاعتياديين وبشكل يكون الاصتقطاع فقط في رواتب موظفي الدرجات العليا والخاصة.

هذا وكانت نسخة مسربة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد تصديق مجلس الوزراء الاتحادي عليها، بينت وجود استقطاع في رواتب الموظفين بنسب متباينة.

من جانبه أكد النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم يصل الى اللجنة المالية لحد الآن.

واضاف: ان رئيس مجلس النواب لديه خطة جيدة حول مشروع قانون الموازنة، وهي تنص على الاجتماع مع الرئاسات الثلاثة وقادة الكتل السياسية لحصول اتفاق من ثم طرح الموازنة في مجلس النواب.

واوضح: ان هذه الخطة جيدة وستساهم بشكل كبير في التسهيل والاسراع باقرار الموازنة وهذا افضل بكثير من عدم حصول توافق سياسي لان ذلك سيؤدي الى تاخير اقرار الموازنة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي، حسن ناظم، قد أعلن يوم الثلاثاء 2020/12/22، عن ارسال موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب.

PUKmedia خاص

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