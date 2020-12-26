خلال عام 2020..محافظة عراقية تصدر أكثر من 5 ألاف طن من التمور لـ 12 دولة بينها عربية

2020/12/26 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، عن تصدير 5 الاف طن من التمور الى 12 دولة بينها عربية خلال العام 2020.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رغد مغامس التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اجمالي ما تم تصديره من التمور من مختلف مناطق ديالى الى اسواق 12 دولة بينها عربية بلغ اكثر من 5 الاف طن من التمور وهي اعلى كمية يجري تصديره من المحافظة بعد 2003".

واضاف التميمي، ان" تصدير التمور شكل مورد مهم لاصحاب بساتين النخيل في زيادة الايرادات وسد تكاليف الانتاج" لافتا الى ان "الكثير منهم حقق ارباحا جيدة خاصة وان هناك اقبال على شراء التمور العراقية بمختلف انواعها في الكثير من الاسواق وخاصة الاسيوية".

واشار التميمي الى بروز" شركات متخصصة في ملف تسويق وتصدير التمور وهذا مؤشر ايجابي في تحسين اليات التصدير الى اسواق اكبر واكثر بالاضافة الى وجود مساعي الى نقل تجربة التصدير الى الفواكه ومنها الحمضيات والرمان خاصة في ظل وجود الجودة الي تنافس الانتاج الاجنبي".

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