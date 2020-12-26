بلغ اليوم أرقاماً أعلى من السابق.. أخر تحديث لسعر الدولار امام الدينار

2020/12/26 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي إرتفاعه في السوق العراقية بعد أسبوع من تحديد سعر صرف رسمي للمصارف بواقع 1460 وللمواطنين بـ 1470 من قبل وزارة المالية.

وبلغ أقل سعر صرف في عموم العراق 1420 دينار للبيع وهو أعلى من معدل الخميس الماضي وما قبله من أيام الاسبوع المنصرم والذي بلغ 1400 دينار مقابل الدولار.

وبلغ سعر الصرف ببورصة الكفاح في بغداد 1430 للبيع أمام المواطنين و 1410 للشراء منهم ، وزاد عن ذلك وبلغ حاجز 1440 دينار مقابل الدولار في بعض صيرفات الحارثية والكرادة.

وفي ديالى بلغ سعر الصرف 1430 للبيع أيضاً و 1400 للشراء في بعقوبة والمدن الرئيسة فيما تراجع سعر الشراء في القرى والأرياف ما بين 1380-1390.

وفي اقليم كردستان بلغ سعر الصرف 1450 للبيع و 1430 للشراء بينمابلغ سعر البيع في الموصل 147.750 دينار مقابل الدولار.

بينما بلغ في محافظات الفرات الأوسط 1430 للبيع وفي الجنوب 1420 للبيع و 1410 للشراء.

وتوقع نواب حدوث تعديل بسعر الصرف بطلب نيابي من الحكومة بعد وصول موازنة 2021 إلى مجلس النواب.

وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي أن "بداية الاصلاح في الورقة البيضاء الحكومية يجب ان تتضمن تغيير سعر الصرف"، مبينا أن "سعر الصرف سيستقر اقل من 150 الف دينار لـ 100 دولار ولا يتجاوز ذلك وسيبقى سعر الصرف بين 147 و148 الف دينار لكل 100 دولار".

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