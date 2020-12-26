2020/12/26 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت تشكيلات لواء نداء ديالى للحشد الشعبي بتنفيذ خطة انتشار في المعاقل الساخنة شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال آمر اللواء لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قطعات اللواء باشرت بنصب نقاط امني مرابطة ومفارز استطلاع في المعاقل الساخنة ضمن حوض الطبج بين ناحيتي جلولاء والسعدية شمال شرق بعقوبة لتعقب ومعالجة مفارز داعش المتنقلة في المنطقة .واضاف ان خطة الانتشار الامنية هي عملية استباقية للتقليل من تحركات مفارز داعش وقطع امدادات التواصل بين خلاياه النائمة والسيطرة على طرق التسلل في محيط بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ خطة انتشار في المعاقل الساخنة ضمن حوض الطبج شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ خطة انتشار في المعاقل الساخنة ضمن حوض الطبج شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).