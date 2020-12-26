وزير العدل يؤكد أنه يتابع شخصيا مع مكتب رئيس الوزراء استحصال موافقة صرف رواتب موظفي العقود المتعينين حديثا

2020/12/26 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /اكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشأن صرف الحقوق المالية لموظفي العقود المتعينين حديثا الذين لم يتقاضون رواتبهم منذ فترة طويلة.وذكر بيان لوزارة العدل تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا / نسخة منه " أنه تم في وقت سابق رفع كتاب الى مكتب رئيس الوزراء لاستحصال موافقة صرف رواتبهم وباثر رجعي وأنه يتابع شخصيا مع المكتب لإطلاق تأمين صرف الحقوق المالية لموظفي الوزارة من المتعينين حديثا .وأضاف أنه" سيلتقي يوم الاثنين المقبل بعدد منهم لاطلاعهم على آخر المستجدات وايجاد الحلول المناسبة لهم وفق الإجراءات الأصولية والقانونية المتبعة./ انتهى ح

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