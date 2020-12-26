العراق يسعى الى رفع صادراته النفطية الى 6 ملايين برميل

2020/12/26 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، عن سعيها لرفع طاقتها التصديرية الى 6 مليون برميل،مبينة تنفيذ مشاريع تشمل انشاء 24 خزانا ....

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