موجة امطار تبدأ الاحد

2020/12/26 | 16:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الارصاد الجوية، السبت، عن دحول العراق في موجة امطار جديدة .

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