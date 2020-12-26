الكرعاوي يعلن شمول جميع احياء النجف بالاكساء

2020/12/26 | 16:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي ان جميع الأحياء في المحافظة مشمولة بعملية التأهيل والاكساء وبشكل تعاقبي وحسب الاولوية.

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