"خضع لضغط الحكومة".. تلفزيون تركي خاص يوقف بثه بعد شهر على انطلاقه

2020/12/26 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تلفزيون تركي خاص، نقل وجهة نظر المعارضة الموالية للأكراد، أنه اضطر إلى وقف بثه بعد أقل من شهر على بدء أنشطته، ما أثار المزيد من المخاوف على حرية الصحافة التي تتعرض أصلاً للتضييق في تركيا.

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