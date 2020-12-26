2020/12/26 | 17:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدرب نادي نفط ميسان الكابتن رزاق فرحان ان ماوصل اليه فريقه اليوم يعود فضله الى اللاعبين نتيجة التزامهم العالي وتطبيقهم كل مايطلب منهم.

وبين فرحان في تصريح خاص لـ 7SKY : فريقنا بدأ يهظم الاسلوب التدريبي والواجبات المناطة لكل لاعب والاهم اصبحنا اليوم صيد صعب خارج الديار بعد ماكنا سابقاً نعول على ملعبنا وجماهيرنا.

واضاف : اليوم جميع اللاعبين في الفريق استطيع الاعتماد عليهم ولايوجد لاعب اساسي او احتياطي في مفكرتي ، حيث لابد من وجود منافسة بين اللاعبين الشيء الذي مكننا من الظهور بهذه الصورة المميزة وكسب نتائج طيبة.

واردف : مشكلة اللاعب العراقي مابعد الفوز وذلك بسبب الغرور الذي يصيبه حيث تكلمت مع اللاعبين قبل مباراة النفط وحذرتهم من التهاون ونسيان نتائج المباريات السابقة.

وقال : الشيء المفرح في الفريق اليوم عندما نتأخر في النتيجة يستطيع اللاعبون العودة الى المباراة والقتال حتى النفس الاخير .

وحول ماثير عن تعيين نشأت اكرم كمستشار فني للفريق ابتسم وقال : لاصحة لما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي ، كل مافي الامر نشأت زميلي وتربطني به ايام جميلة وعلاقة وطيدة طلب ان يشارك الفريق وحدته التدريبية قبل مباراة اربيل ووافقنا على ذلك بكل سرور.

واختتم فرحان حديثه قائلاً : نشكر ايضاً جهود الادارة حيث عملها النموذجي والاحترافي ذلل الصعوبات ومهد الطريق نحو النجاحات وساهمت بتوفير كل الاحتياجات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رزاق فرحان : مشكلة اللاعب العراقي الغرور ، ولاصحة لتعيين نشأت اكرم مستشار فني 7 SKY TV.

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