مدرب النجف يكشف سبب تألق غزلان البادية

2020/12/26 | 17:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

كشف مدرب نادي النجف حسن احمد، سبب تألق فريقه “غزلان البادية” في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال احمد لـوكالة /المعلومة/ إن “فريق النجف يمر بأفضل حالاته من كافة النواحي الفنية والنفسية إضافة الى تحقيق النتائج الإيجابية في دوري الكرة الممتاز”.

وأوضح ان “تنظيم الفريق هو السبب في قوة دفاع الغزلان حيث نلعب بالروح الجماعية للفريق”، مبيناً ان “ادارة النجف تسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أو ثلاثة في الانتقالات الشتوية”.

ويحتل النجف المركز المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.



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