كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 4 وفيات والشفاء أكثر من ضعف الإصابات

2020/12/26 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، السبت، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و128 إصابة اضافية، و327 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (26 كانون الاول 2020)، أنه تم "تسجيل 128 إصابة جديدة موزعة على أربيل 14، والسليمانية 26، ودهوك 86، وكرميان 2".

وأضاف البيان، ان "حالات التعافي بلغت 327 حالة، بواقع 122 في أربيل، و5 في السليمانية، و186 في دهوك، و3 في حلبجة، و11 في كرميان".

وتابع، كما تم "تسجيل 4 وفيات جراء الفيروس، اثنان منهما في أربيل، ومثلهما في دهوك".

وبهذا يصبح مجموع المصابين بالفيروس في إقليم كوردستان منذ بدء انتشاره 102709 حالات إصابة، موزعة على: 36139 في أربيل، و29671 في السليمانية، و33801 في دهوك، و3098 في حلبجة.

أما مجموع المتعافين من الفيروس فقد بلغ 68781 حالة، بواقع: 24426 في أربيل، و20218 في السليمانية، و21200 في دهوك، و2937 في حلبجة.

في حين ارتفع المجموع الكلي للمتوفين جراء الجائحة إلى 3366، منهم 905 في أربيل، و1645 في السليمانية، و674 في دهوك، و142 في حلبجة.

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