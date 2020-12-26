التجارة توضح بشأن مفردات البطاقة التموينية لعام 2021 ومستحقات الفلاحين

2020/12/26 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 31 دقیقة

1214 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة التجارة، السبت، تخصيص المبالغ الكافية للبطاقة التموينية في موازنة 2021، بالإضافة إلى 507 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى (NRT)نسخة منه، اليوم (26 كانون الاول 2020)، إنها "تطمئن المواطنين بخصوص مفردات البطاقة التموينية، والفلاحين حول مستحقاتهم المالية للموسم الحالي والموسم المقبل".

واضاف أن "الحكومة خصصت 507 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الحالي، وستباشر الوزارة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل توزيع تلك المبالغ بين مستحقيها بعد أن أكملت جميع الاستعدادات لتوزيع تلك المستحقات".

وتابع أن "الصرف سيكون بالأسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين، وأن آلية الصرف ستكون باعتماد الكمية و اسبقية التسويق".

واشار البيان إلى أن "الحكومة رصدت ثلاثة تريليونات دينار ضمن موازنة 2021 للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب خلال الموسم المقبل".

وبخصوص البطاقة التموينية، اكد البيان أن "المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ".

واوضح أن "الوزارة حريصة على توفير مفردات الحصة التموينية من خلال المبالغ التي خصصت لدعم البطاقة والتي ستكفي للخطة الموضوعة من قبل الوزارة".

وتابع، أن "البطاقة التموينية ستكون افضل حالا من عام 2020 نتيجة وجود تخصيصات في الموازنة".

وحول تجهيز الرز العنبر العراقي، أوضح الوزير، بحسب البيان، أن "الوزارة بدأت تجهيز الرز العنبر العراقي في الاحياء والمناطق الفقيرة بعد استكمال عمليات الجرش وبشكل تدريجي، وكذلك تمت مناقلة كميات من الشلب الى محافظات السماوة وكربلاء في اطار خطة تسويق تستهدف المحافظات التي تعاني اوضاع اقتصادية وزيادة نسبة فقر".

ولفت إلى "تشكيل لجان تمثل الحكومات المحلية في المحافظات الشلبية ودوائر وزارة التجارة للتدقيق بالمجارش الاهلية لغرض التعاقد معها للبدء بعمليات الجرش وفق الحصص التي تجهز بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توضح بشأن مفردات البطاقة التموينية لعام 2021 ومستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توضح بشأن مفردات البطاقة التموينية لعام 2021 ومستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).