التخطيط النيابية تستغرب من تسمية موازنة 2021 بالتقشفية رغم بلوغها 150 ترليون دينار

2020/12/26 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /خاص…

ابدت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، السبت، استغرابها من تسمية الحكومة موازنة 2021 بالتقشفية، مبينة ان نسبة العجز فيها تجاوزت الـ 58 ترليون دينار.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة اطلقت على موازنة 2021 بالتقشفية الا ان واقع الحال يشير عكس ذلك “.

واضافت ان “اجمالي الموازنة تجاوز الـ 150 ترليون دينار في ظل الازمة المالية”، مشيرة الى انه “في اعلى ارتفاع اسعار النفط لم تعد موازنة سنوية للسنوات السابقة شبيهه لموازنة 2021”.

واوضحت التميمي ان “هناك اموال عديدة خصصت بموازنة 2021 لا داعي لها فضلا عن تخصيص مبالغ ضمن ابواب مبهمة”.

وتابعت ان “نسبة العجز في الموازنة تتجاوز الـ58 ترليون دينار”، مؤكدة ان “المجلس سيعيد النظر بالموازنة ويجري التعديل على اغلب فقراتها”.انتهى25و

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