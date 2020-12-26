هم يعرفون.. ونحن نعرف !

2020/12/26 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

العراق أصبح ميدانا مفتوحا لكل من يريد

أن يجرب تجاربه الوسخة ..



في مقدمتها

دخول أفواج من المخابرات لجميع الدول

وأصبح ساحة لتصفية حسابات، ونواة

مشتركة للجميع الجواسيس بل تلقحوا

وتعاونو

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